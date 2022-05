Od soboty kolejne cięcia. Brakami w pasażera

Najpierw „ograniczenia z powodu pandemii”, potem problemy z budżetem miasta i – po raz kolejny – brak kierowców. Miasto ponownie robi dużo, by zniechęcić mieszkańców do korzystania z miejskiej komunikacji. Z cięciami w rozkładach pasażerowie muszą się liczyć już od najbliższej soboty.

– Od dnia 14 maja nastąpią zmiany w kursowaniu linii 67 i 533 we wszystkie dni tygodnia, linii 54 w soboty oraz linii 61, 62, 64, 65, 66, 71, 241 i 243 w soboty, niedziele i dni świąteczne – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM w Szczecinie. – Prosimy pasażerów o dokładne planowanie podróży.

Co to oznacza? Na linii 67 wszystkie dotychczasowe kursy w relacji do i z pętli przy ul. Ludowej realizowane będą w skróconej relacji – wyłącznie do i ze Stoczni Szczecińskiej. Osoby podróżujące w kierunku np. Stoczni „Gryfia” zmuszone zostaną do przesiadki na tramwaj. Na linii 54 w soboty wprowadzona zostanie 30-minutowa częstotliwość kursowania przez cały dzień, obecnie autobusy kursują co 20 min. Pogorszy się też komfort podróżowania na liniach 61, 64, 65, 66 i 71, na których to półgodzinna częstotliwość kursowania obowiązywać ma w soboty, niedziele i dni świąteczne.

Przy okazji zmienią się rozkłady linii 62, 241 i 243 w soboty, niedziele i dni świąteczne w celu skoordynowania z nowym rozkładem jazdy linii 61. Cięcia dotkną też nocnego autobusu linii 533, który od najbliższej soboty nie będzie wykonywał kursów o godz. 1.55 z pętli „Dąbie Dworzec” i o godz. 2.37 z pętli „Klucz”.

– Zmiany mają związek z ograniczeniami finansowymi oraz problemami kadrowymi przewoźnika – tłumaczy Hanna Pieczyńska.

W tym przypadku chodzi o należące do miasta Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie”, ale na brak kierowców (a także motorniczych) narzekają wszystkie miejskie spółki.

Oznacza to, że po wprowadzonych w okresie pandemii cięciach na wielu liniach oraz ograniczeniach w rozkładach wprowadzanych systematycznie od miesięcy małymi krokami, nie ma co liczyć na normalne funkcjonowanie komunikacji. Jeśli dodać do tego brak priorytetu dla miejskiej komunikacji i stojące w korkach autobusy czy tramwaje, które muszą przepuścić samochody, trudno liczyć, by mieszkańcy zrezygnowali z prywatnych samochodów na rzecz transportu zbiorowego. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI