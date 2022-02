Z gazem na kierowcę autobusu miejskiego

Kolejny kierowca miejskiego autobusu stał się ofiarą ataku. Do zdarzenia doszło ok. godz. 2.10 przy rondzie Reagana na szczecińskim prawobrzeżu. Pochodzący z Gruzji mężczyzna został zaatakowany gazem. Na szczęście mocno nie ucierpiał.

Po godz. 2 w tej okolicy autobusy kilku nocnych linii mają okołogodzinną przerwę. Jak wynika z relacji kierowcy, dwóch młodych mężczyzn, którzy przyjechali autobusem linii 532, próbowało w tym autobusie ukraść młotek, służący do wybicia szyby w wyjściu bezpieczeństwa. Zareagował trąbiąc, mężczyźni zrezygnowali. Wsiedli do autobusu linii 531 i zabrali tablicę z numerem linii. Gdy podjął interwencję informując, że wezwie policję, został zaatakowany gazem. Ucierpiała twarz i oczy. Kierowca zaczął krzyczeć, napastnicy uciekli. Po ok. 10 min na miejscu był patrol policji.

- Mówiłem, że jestem w stanie rozpoznać napastników, byli pod wpływem alkoholu i nie mogli daleko uciec - opowiada poszkodowany kierowca. - Policja poprosiła jednak o mój paszport, numer PESEL, funkcjonariusze sprawdzali też miejsce mojego pobytu.

To wszystko trwało kolejne kilkanaście minut. Potem - jak wynika z relacji kierowcy - patrol odjechał.

Czekamy na informacje policji oraz ZDiTM.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy atak na kierowcę miejskiego autobusu. Na początku lutego w Podjuchach pochodzący z Ukrainy kierowca został pobity przez nastolatka, bo zwrócił mu uwagę na niewłaściwe zachowanie. Z powodu odniesionych obrażeń trafił do szpitala, nastolatek został zaś osadzony w Schronisku dla nieletnich. W minionym tygodniu w Przecławiu jeden z pasażerów okradł z kolei kierowcę autobusu, został zatrzymany podczas ucieczki przez trenujących w pobliżu młodych piłkarzy. W minioną niedzielę natomiast nietrzeźwy pasażer próbował zaatakować kierowcę za to, że ten zwrócił mu uwagę, że w autobusie nie wolno pić piwa. Skończyło się na dewastacji autobusu, a 39-latek też został szybko przez policję namierzony. ©℗

ToT