Nietrzeźwy za kółkiem w Szczecinie. Wykryty dzięki ulicznemu monitoringowi

Ponad promil alkoholu w organizmie miał 21-latek, którego zatrzymali w czwartek (14 kwietnia) nad ranem policjanci z Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego w Szczecinie. Udało się to dzięki ulicznemu monitoringowi.



- Kamery miejskiego monitoringu swoje „oko” skierowały na grupę osób spożywających alkohol w miejscu publicznym - relacjonują policjanci. - Chwilę później jedna z tych osób wsiadła za kierownicę toyoty i odjechała w kierunku centrum. Ta informacja niezwłocznie została przekazana do funkcjonariuszy będących najbliżej, którzy już po chwili zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. Badanie alkomatem wykazało, że 21-letni mieszkaniec Szczecina w organizmie miał ponad promil alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i stracił prawo jazdy. Niestety jest to kolejny przykład braku odpowiedzialności i poszanowania dla zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pijąc alkohol i wsiadając za kierownicę w stanie nietrzeźwości mógł stać się kolejnym drogowym zabójcą.

Policja apeluje o rozsądek i przypomina, że za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi wieloletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do lat 2.

(KSz)