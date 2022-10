Pozwoli ochronić majątek. Można będzie założyć fundację rodzinną

Problem sukcesji dotyczy aż 57 proc. firm rodzinnych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada, że w Polsce w przyszłym będzie można zakładać fundacje rodzinne. Pozwoli to m.in. ochronić majątek i zatrzymać go w jednych rękach.

Firmy rodzinne są znaczącym elementem polskiej gospodarki - stanowią 90 proc. wszystkich przedsiębiorstw. Przychody stu największych firm rodzinnych w 2021 roku to 260,5 mld zł. Zatrudniają one 261 tys. osób. Pokolenie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w latach 90. XX wieku stoi przed wyzwaniem przekazania firmy następcom, co może dotyczyć nawet 57 proc. firm rodzinnych. Tymczasem tylko 8,1 proc. dzieci przedsiębiorców deklaruje chęć poprowadzenia firmy swoich rodziców.

- Z fundacji rodzinnej korzystają największe światowe i europejskie firmy rodzinne - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. - Czas na polskie przedsiębiorstwa. Wspólnie z parterami społecznymi, w tym przedsiębiorcami, przygotowaliśmy rozwiązania, które pozwolą planować sukcesję w perspektywie wielopokoleniowej.

Jak jest teraz

Przykładowo, pani

