Powracają „Małe Skarby”. 1 marca startuje rekrutacja

W marcu rozpoczyna się nowa rekrutacja do popularnego programu „Zachodniopomorskie Małe Skarby". Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy rodzice powracający do pracy po urlopach macierzyńskim i rodzicielskim mogą zdobyć pieniądze na opłacenie pobytu dziecka w żłobku lub niani. Jednak wsparcie w tej edycji może otrzymać tylko sto osób.

Z pomocy „Zachodniopomorskich Małych Skarbów" rodzice mogą korzystać już od pięciu lat. Projekt realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, oferując refundację kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego czy niani. Warunek otrzymania wsparcia jest właściwie tylko jeden - rodzic musi powrócić do pracy np. po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim.

- Aby umożliwić rodzicom dzieci do lat trzech powrót do pracy, uruchomiliśmy nasz autorski projekt dofinansowany z funduszy unijnych „Zachodniopomorskie Małe Skarby". To cenna pomoc, która ma ułatwić pogodzenie obowiązków zawodowych z wychowywaniem dzieci. Pomysł się sprawdził, a z finansowego wsparcia skorzystało do tej pory ponad 1600 osób.

...