Ponad 200 autografów na puszce piwa

piwo

2023-12-29 08:13:51

kiedys to bylo piwo do lat 2000 a nie chemiczne sztuczne dodatki koncernowe od 15-20 lat, wszystko takie same tylko puszka inna , jedyne solidne browary w regionie to gryfus szczecin i nowy browar , polczyn zdroj i kowal koszalin bo broka tez koncernowka zaorała , menele pod sklepem tez autograf codzeiennie skladaja pijac to