Policja: był w pracy pod wpływem alkoholu. Co się dzieje w SSM?

Jeden z pracowników Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miniony czwartek ok. godz. 13.20 wezwał policję (przybyły dwa radiowozy) do siedziby spółdzielni przy ul. Jodłowej. Jego zaniepokojenie wzbudziło zachowanie prezesa spółdzielni Wiesława B. Przybyli policjanci stwierdzili, że prezes był w stanie nietrzeźwości (więcej niż 0,5 promila), co potwierdził rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji sierż. szt. Paweł Pankau. To jednak nie wszystko…

Jakie decyzje podejmie w sprawie prezesa rada nadzorcza, która go zatrudniła? - pytanie to wysłałem do jej przewodniczącego Tomasza Wieczorka. Kiedy usiłowałem się dowiedzieć w SSM, czy mój e-mail został mu przekazany, Andrzej Kaczmarek (pełnomocnik zarządu SSM do współpracy z RN) powiedział mi, że moje pytanie czeka „w rozdzielniku" poczty.

W piątek natomiast prezes B. o godz. 9 zwołał zebranie pracowników spółdzielni, które miało ujawnić

...