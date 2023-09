Podwyżki w „Tramwajach Szczecińskich”. Na początek dla motorniczych

Czy Piotr Kęsik dalej "doradza" za 60tys / rok w spółce Tramwaje Szczecińskie? Może ten ekspert, co zdał maturę po 30stce coś pomoże na ciężką sytuacje. Przecież publicznych pieniędzy tyle w życiu się nachapał, to może coś jednak "doradzi"... Autentycznie pytam :)

Wawrzyniec Prosty.

2023-09-26 08:12:08

I teraz już chyba nie ma wątpliwości że prezes staje ( jak zawsze) na wysokości zadania, a nawet wyżej. Ostatnio nawet raczy zaszczycić swoją obecnością zajezdnie i to nawet na peryferiach, tj Golecin. Chyba nikt w to nie wątpi?! Tak się zarządza, tyle lat wszystko się toczyło, a tu taka klapa. Premia się należy i mocne przywsarcie do stołka, a może gdzieś awans?zmiana. Może fabryka wody? Zwana już fabryka kosztów? I po co ten szum,? pieniądze będą, w przyszłości. Nie bądźcie prości.