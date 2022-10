Podpisano umowę z wykonawcą. Nową drogą Koszalin – Sławno pojedziemy za trzy lata

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 30 września podpisała umowę na realizację drogi ekspresowej S6 na odcinku Koszalin - Sławno. Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud, a wartość kontraktu to 657,9 mln zł. Nowa trasa będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, o długości 23,2 km. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec sierpnia 2025 roku.

- Droga ekspresowa S6 to najważniejsza arteria komunikacyjna łącząca Trójmiasto, Pomorze Środkowe i Szczecin - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - Dzisiejsza umowa to kolejny krok do ukończenia nowoczesnego, komfortowego i bezpiecznego połączenia drogowego.

Wykonawca kontraktu będzie miał za zadanie przygotować niezbędną dokumentację projektową, na co zaplanowano 10 miesięcy, oraz w ciągu 19 miesięcy zrealizować roboty budowlane. W pierwszym etapie, po przekazaniu placu budowy wykonawcy, będą prowadzone prace przygotowawcze, m.in. sprawdzenie saperskie i prace geodezyjne. Zasadnicze roboty rozpoczną się po przygotowaniu i zatwierdzeniu projektów

