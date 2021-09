Obwodnica Sławna i 46 km eksprseówki do Słupska. Przetargi na dwa nowe odcinki S6

Jeśli znajdą się wykonawcy, to w pierwszym kwartale, a najpóźniej w drugim kwartale 2022 roku mają ruszyć prace przy budowie kolejnych dwóch odcinków drogi ekspresowej S6 między Koszalinem i Słupskiem. Odrębne zadania, na które rozpisane zostały właśnie przetargi, dotyczą 23 kilometrów trasy od Sianowa do Sławna i drugiego o takiej samej długości z obwodnicą Sławna aż do Słupska.

- Dwa odcinki, na które ogłaszamy przetargi, mają łączną długość 46 km, co stanowi 24 proc. drogi ekspresowej między Goleniowem i Słupskiem, oprócz 8 km obwodnicy Koszalina, która obecnie jest w realizacji i powinna być gotowa w 2023 roku - poinformował w poniedziałek Łukasz Lendner, dyrektor oddziału GDDKiA w Szczecinie.

Według przygotowanych projektów w przypadku tego pierwszego zadania powstać mają w sumie cztery węzły bezkolizyjne, dwa MOP-y i 26 obiektów mostowych. Natomiast w drugim z nich dokumentacja zakłada budowę odcinka z czterema węzłami i 24 obiektami inżynierskimi. Każdy z nich w standardzie parametrów i wymogów bezpieczeństwa zbliżonych do tych, jakie winny spełniać autostrady. Te dwie inwestycje powinny być zrealizowane i gotowe do użytkowania z niezbędnymi pozwoleniami w połowie 2025 roku.

- Ofensywa drogowa na Pomorzu Zachodnim jest olbrzymia. Zakończone w 2019 r. to jest ponad 214 km dróg, w tym 140 km drogi ekspresowej S6 od Karlina. Na kolejne odcinki jest przeznaczonych w sumie aż 2.6 mld zł, w realizacji jest zaś ponad 100 km za 5 mld zł - dodał Łukasz Lendner, dyrektor oddziału GDDKiA w Szczecinie. - A inwestycje w przygotowaniu to kolejnych 300 km dróg za łączną kwotę 15 mld zł z zapewnionym finansowaniem środków na ich przygotowanie, w tym sporządzenie dokumentacji projektowych, przy zakładanej ich realizacji do 2030 roku. ©℗

(MIR)