Dwa ostatnie odcinki do Gdańska do 2025 r. Koperty z ofertami na 46 kilometrów S6 otwarte

Ważna dla Wybrzeża droga łącząca stolicę Pomorza Zachodniego z Trójmiastem wzbogaci się o dwa kolejne odcinki. Ile będą kosztowały, dowiemy się w każdym przypadku po wybraniu jednej z ofert.

- Znamy oferty wykonawców zainteresowanych realizacją odcinka drogi ekspresowej S6, od końca obwodnicy Koszalina i Sianowa do Sławna, o długości ok. 23 kilometrów - poinformowała Ewa Adamczewska z Wydziału Zamówień Publicznych szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Łącznie wpłynęło aż 12 ofert, a najniższą o wartości ok. 614,9 mln zł złożyła firma Polaqua.

Jak dodaje Ewa Adamczewska, propozycje potencjalnych wykonawców będą teraz sprawdzane i weryfikowane.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie miał za zadanie przygotować projekty wykonawcze oraz wykonać roboty budowlane, a także uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

- W ramach zadania wykonane zostaną m.in. obiekty inżynierskie, takie jak wiadukty i estakady oraz infrastruktura związana z urządzeniami ochrony środowiska, tj. zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty

...