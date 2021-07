Podmyte ulice, powalone drzewa, zalane domy. To nie koniec nawałnic!

Krasińskiego, Parkowa, Mieszka I, Szeroka, Cyryla i Metodego, Derdowskiego, Madalińskiego, Kolumba, rondo Giedroycia, Staszica… Można tak wymieniać bez końca. Do zalań i podtopień dochodzi praktycznie w całym mieście! A to jeszcze nie koniec. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nie zanosi się na poprawę pogody. W najbliższych dniach znów ma padać.

Prognoza pogody nie nastraja do optymizmu: opady i burze mają do Szczecina wrócić. IMGW z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzegają przed wystąpieniem w Zachodniopomorskiem burz z gradem (wszystkie powiaty). Przy czym, opady deszczu mają być bardzo intensywne: od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm (porywy wiatru do 90 km/h). Będzie bardzo ciepło, ale deszcz może padać w Szczecinie codziennie, do końca tygodnia.

Szczecinianie muszą się więc liczyć z kolejnymi zalaniami. Woda znów może się dostać do piwnic i podziemnych garaży. W ubiegły weekend strażacy interweniowali ponad osiemdziesiąt razy - przede wszystkim odpompowując deszczówkę (dla przykładu, średnio w weekendy do różnego rodzaju zdarzeń jest nie

...