Zatrzymany za pobicie kierowcy trafił do schroniska do nieletnich

Na 3 miesiące trafił do schroniska dla nieletnich 16-latek, sprawca pobicia kierowcy miejskiego autobusu. Do zdarzenia doszło w środowy (2 lutego) wieczór w szczecińskich Podjuchach. Pozostali uczestnicy zajścia są znani policji, ale - jak informuje policja - na razie nie ma podstaw do ich zatrzymania.

- Sprawca trafił do schroniska dla nieletnich - potwierdza Tomasz Szaj, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie. Będzie tam przebywał przez najbliższe 3 miesiące.

Taką decyzję podjął w piątek (4 lutego) Sąd Rodzinny Szczecin-Prawobrzeże.

Nastolatkowi postawiono zarzuty uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia kierowcy oraz zniszczenia autobusu. Sąd może orzec wobec niego nadzór kuratora, nadzór rodziców lub przeniesienie do zakładu poprawczego, w którym może przebywać nawet do 21 roku życia.

Kilkuosobowa grupa nastolatków napadła na kierowcę autobusu w środowy wieczór. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kilka dni wcześniej także został pobity. Wtedy jednak odniósł lekkie obrażenia i nie chciał, żeby powiadamiać policję. Tym razem po ataku młodocianych bandytów trafił do szpitala z połamanym nosem, złamanymi żebrami i obrażeniami głowy. Szpital już opuścił, ale do pracy wróci nieprędko. był jednym z nielicznych, który chciał obsługiwać linię 85. Do agresji i ataków na kierowców dochodzi w tej części miasta od kilku lat. ©℗

