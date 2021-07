Po 20 latach Pogoń znów w europejskich pucharach

Chorwacki NK Osijek będzie pierwszym oficjalnym rywalem Pogoni w nowym sezonie. Mecz II rundy Ligi Konferencji Europy rozegrany zostanie w czwartkowy wieczór na Stadionie Miejskim w Szczecinie (relacja od godz. 20.55 w TVP 2). Trzy dni później meczem z Górnikiem portowcy zainaugurują przed własną publicznością rozgrywki PKO Ekstraklasy.

Pogoń do inauguracji sezonu przygotowywała się na własnych obiektach i na zgrupowaniu w Opalenicy. W ostatnich tygodniach rozegrała cztery sparingi, z których trzy rozstrzygnęła na własną korzyść. W porównaniu z ubiegłym sezonem w składzie Pogoni doszło tylko do kilku zmian. Z trzeciej drużyny sezonu 2020/2021 ubyli Adam Frączczak, Tomas Podstawski, David Stec, Santeri Hostikka i Adrian Benedyczak. W ich miejsce klub pozyskał Jeana Carlosę Silvę z Wisły i wypożyczył Piotra Parzyszka z włoskiej Frosinone Calciu. Do zespołu po udanej wiośnie w Warcie Poznań powrócił z wypożyczenia Maciej Żurawski. Z nowymi zawodnikami wiąże się w klubie spore nadzieje - wszyscy trzej mają dać Pogoni nową jakość w ofensywie. Zdobywanie bramek i skuteczność była bowiem w

...