Piłka nożna. Ostatnie treningi przed pucharowym meczem

Piłkarze Pogoni Szczecin i NK Osijek, którzy w czwartkowy wieczór zmierzą się II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy, odbyli w środę popołudniu oficjalne treningi na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera.

- Bardzo cieszę się na ten mecz. To konsekwencja dobrej postawy w ubiegłym sezonie. Podchodzę jednak do tego pojedynku tak samo jak do innych, np. do spotkania ligowego z Górnikiem Zabrze w niedzielę. Przed nami supermecz - kwalifikacje do Ligi Konferencji. Jesteśmy po długich i ciężkich przygotowaniach. Były one trochę dłuższe i momentami bardziej intensywne. Zwracaliśmy uwagę na schematy i płynność gry. Dużą wagę przykładaliśmy do przygotowania fizycznego. Staraliśmy się nie przeciążyć organizmów zawodników. Ważne było, aby dopasować intensywność do rytmu meczowego. Murawa jest bardzo dobrze przygotowana. Mamy nadzieję, że publiczność pomoże nam, gdy będziemy cierpieć, a co za tym idzie poprowadzi do zwycięstwa - mówił na konferencji prasowej trener Kosta Runjaic.

Dla szkoleniowca szczecinian będzie to pierwszy w karierze mecz w europejskich pucharach. Pogoń do rywalizacji międzynarodowej wraca po 20 letniej przerwie.

