Petycja w sprawie ruchu przy rondzie Knappa. Cierpliwość mieszkańców Głębokiego, Pilchowa i Polic się wyczerpała

Mieszkańcy polickich sołectw, samych Polic i osiedla Głębokie-Pilchowo żądają zdecydowanych działań i reakcji prezydenta Piotra Krzystka na - ich zdaniem - destrukcyjne rozwiązania w zakresie ruchu drogowego na nowym rondzie im. Franciszka Knappa przy kąpielisku Głębokie w Szczecinie. Od kiedy zostało ono oddane do użytku zwłaszcza w ul. Emila Zegadłowicza w obecnym jej kształcie tworzą się regularnie gigantyczne korki. Wąski dojazd do niego jednym pasem powoduje, że sznury aut ciągną się na jej całej długości. Bywa, że stoją nawet już za kościołem w Pilchowie w 4-kilometrowych korkach. Na dojazd do rogatek Szczecina kierowcy tracą za każdym razem co najmniej 40 minut. W korkach utykają tam autobusy miejskie.

Decydując o takim właśnie, jak obecny, układzie drogowo-komunikacyjnym w tym wężle przesiadkowym, tj. z tzw. rondem typu turbinowego, zakładano, że problemy z przejazdem znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tyle że - jak okazało się już po przebudowie - o ile udało się upłynnić ruch w relacji z Dobrą ul. Hieronima Kupczyka, jak też od strony al. Wojska Polskiego

