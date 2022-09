Postulat otwarcia bram

Czy, aby zaistnieć, będą teraz wszystkie swoje pomysły rozgłaszali w mediach - jak sama nazwa wskazuje, ich rola to ekologia, a nie kultura, czy choćby religia.

Teatr można zamknąć ogrodzic itp itd . Niech sobie tam stoi zamknięty ale trasy spacerowe powinny być otwarte. Park należy do nas nie jest prywatnym folwarkiem.

zieloni sa w KO a KO rządzi zkrzystkiem w szczecinie ,czyli apel do samych siebie.

Starszy Pan

2022-09-16 16:06:41

Właściwie to należałoby podać Pana Krzystka, który jako Prezydent Miasta firmuje wszystko, co się tu robi - do sądu, za sprzeniewierzenie się zapisom z dawnych lat. Pan Quistorp faktycznie podarował teren parku miastu - pod warunkiem dostępności Parku dla ogółu. Teraz jego spadkobiercy mogą domagać się zwrotu całego terenu Parku.