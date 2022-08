Pasażerowie mają dość. Awarie pociągów na trasie Szczecin – Poznań

Pasażerowie kolei podróżujący modernizowaną linią Szczecin - Poznań skarżą się na częste w ostatnim czasie awarie pociągów. Bywa, że podróżni nawet ponad godzinę czekają na to, by pociąg ruszył w dalszą trasę.

Z interwencją zadzwoniła do nas mieszkanka Stargardu, która często jeździ pociągiem na trasie Stargard - Choszczno.

- Ostatnio to norma, że dwa, trzy razy w tygodniu pociągi stają w miejscu - opowiada (dane do wiad. red.) - Bywa, że w szczerym polu. Pociągi są poopóźniane o pół godziny, godzinę, a nawet więcej. Nie tak dawno osobowy stanął między Ziemomyślem a Choszcznem, niedaleko wioski Stawin. Pasażerowie nie wytrzymywali. W pociągu zrobiło się bardzo gorąco. Ktoś otworzył drzwi i wysiedliśmy w polu. Jedni szli na piechotę do Choszczna, inni wzywali taksówki, by dojechać do celu. Co chwilę odnotowywany jest brak napięcia na remontowanej linii i pociągi po godzinie stoją, a to

...