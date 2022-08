Dodatkowe pociągi na festiwal Pol’and’Rock 2022

Wprawdzie festiwal Pol’and’Rock 2022 rozpoczyna się dopiero w czwartek, ale już w środę ruszają dodatkowe pociągi. Pozwolą one na dojazd do Czaplinka – tegoroczna edycja imprezy odbędzie się na terenie lotniska Czaplinek – Broczyno. Dodatkowe pociągi regionalne pojadą dzięki inicjatywie marszałka województwa zachodniopomorskiego.

Samorząd województwa wspiera organizację Pol’and’Rock – dzięki temu wielkie muzyczne wydarzenie drugi rok z rzędu odbywa się w naszym regionie.

– Cieszymy się, że Pol’and’Rock zagościł na Pomorzu Zachodnim. W tym roku nie ma ograniczenia liczby uczestników, spodziewamy się dużej frekwencji, dlatego uruchamiamy więcej pociągów, którymi będzie się można dostać do Czaplinka. Każdego dnia na tory wyjedzie 16 dodatkowych składów – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Od 3 do 6 sierpnia każdego dnia 16 par dodatkowych pociągów dowiezie pasażerów na festiwal, głównie z kierunku Szczecinka. Składy zostaną skomunikowane z pociągami IC i Regio z kraju. Ponadto dodatkowe pociągi odjadą ze Stargardu i Runowa Pomorskiego, po skomunikowaniach z kierunku Trójmiasta, Koszalina, Warszawy i Szczecina. Ponadto jeździć ma też 6 par pociągów stałego kursowania. Łącznie zatem każdego dnia na trasie znajdą się 22 pary pociągów.

W ostatnią noc festiwalową i dzień po zakończeniu koncertów, czyli 7 sierpnia, na trasę wyruszy 18 par dodatkowych pociągów odwozowych – najwięcej do Szczecinka, a także do Runowa Pomorskiego, Stargardu i Szczecina. Do tego należy doliczyć 4 pary pociągów stałego kursowania. W sumie będą to 22 pary pociągów.

Zdecydowana większość będzie zestawiona z co najmniej dwóch zespołów SA136 o pojemności 450 miejsc, w tym 316 miejsc siedzących. Część kursów obsłużą także zachodniopomorskie hybrydy, choć ich głównym zadaniem w czasie festiwalu będzie przede wszystkim zabezpieczenie obsługi pociągów na pozostałych liniach niezelektryfikowanych województwa zachodniopomorskiego.

Z przeprowadzonej analizy uruchamianych pociągów wynika, że każdego dnia składy zapewnią miejsca dla przewozu co najmniej 9,9 tys. osób, przy założeniu, że wszystkie pociągi zestawione są tylko z dwóch pojazdów SA136. Łącznie przez pięć dni trwania festiwalu będzie to prawie 50 tys. pasażerów.

28. Pol’and’Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia na terenie lotniska Czaplinek – Broczyno. Wydarzenie jest niebiletowane. Do dyspozycji uczestników jest darmowe pole namiotowe.

ToT

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów w załącznikach (1) i (2)