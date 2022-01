Hektar nad Parnicą do wzięcia

Nadwodna parcela położona wzdłuż nabrzeża Parnicy szykowana jest przez szczecińskich urzędników na licytację. Chodzi o teren poniżej estakady nitki wjazdowej Trasy Zamkowej przy ul. Gdańskiej 48, naprzeciwko Bulwaru Śląskiego.

Porośnięty w dużej części samosiejkami pas gruntu jest dzikim wysypiskiem i w części wyłożony płytami, na których składowany jest urobek z remontów jezdni, w tym sfrezowany asfalt. Parcela o powierzchni 13 656 mkw. sąsiaduje z gruntem, na którym stoi grzybek po dawnym sklepie Baltony, a wokół którego miało powstać centrum biznesowo-handlowo-hotelowe pn. Szczecin Odra Park, ale jak dotąd nie powstało.

Cena wywoławcza nieruchomości netto to 3 mln zł. Do ceny sprzedaży (netto) wylicytowanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT. A całą kwotę przyszły nabywca będzie musiał uiścić przed podpisaniem aktu notarialnego. Dla tej działki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Port 2” z maja 2015 r. przewiduje funkcję dominującą pod produkcję, składy, usługi, w tym usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 400 mkw, ©℗

(MIR)