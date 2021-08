Uwaga! Orientuj się, czyli...na pętli Głębokie stawiają wiaty

Bliżej końca stanu tymczasowości na przebudowywanej nowej pętli Głębokie. Z początkiem tego tygodnia ruszyły tam prace przy uzupełnianiu infrastruktury na przystankach. Po miesiącach prowizorki rozpoczął się na nich montaż wiat. Prace oznaczają zmiany dla pasażerów.

Na początek pod dwie takie konstrukcje w poniedziałek (16 sierpnia) rozebrana została częściowo wcześniej ułożona nawierzchnia peronu nr 3, wewnętrznego, położonego najbliżej środka pętli, przy którym zwykle dotąd zatrzymywały się tramwaje linii 1. Teraz - na czas prac przy stawianiu wiat - przekierowane one zostały póki co na sąsiedni tor. A autobusy wszystkich kursujących do pętli linii, tj. 51, 103, 106, 121 i 529 podjeżdżają z kolei na pierwszy z przystanków, patrząc od strony al. Wojska Polskiego, którym do centrum wyjeżdżają składy „dziewiątki".

Na peronie nr 3 prace montażowe przy wiatach zaplanowane zostały do najbliższego piątku. W kolejnych dniach i tygodniach miejsca przesiadek dla pasażerów, czyli perony, będą się czasowo zmieniać wraz z postępem prac. W sumie na nowej pętli stanąć ma 8 podświetlanych wiat 7-przęsłowych. ©℗

(MIR)