Obowiązki pracodawcy. Zimą trzeba zadbać o pracownika

Gdy temperatura spada, a z nieba pada śnieg, pracownik musi być odpowiednio zabezpieczony, szczególnie ten, który pracuje na dworze. To na pracodawcy spoczywają dodatkowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zimą. Niska temperatura na zewnątrz zobowiązuje do zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy, udostępnienia urządzeń do ogrzania się poza pomieszczeniami, a także dostarczenia środków ochrony indywidualnej oraz posiłków i napojów profilaktycznych.

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W okresie zimowym ważne jest zagwarantowanie odpowiedniej temperatury, potrzebnej do wykonania danej pracy, z uwzględnieniem stosowanych w jej ramach metod i wkładanego w nią wysiłku fizycznego.

W pomieszczeniach należy zapewnić temperaturę nie niższą niż 14 stopni Celsjusza. Natomiast wszędzie tam, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna, np. w biurach temperatura nie może być niższa niż 18 stopni C.

Pracownicy, którzy wykonują zadania na otwartej przestrzeni, narażeni są na działanie nie

...