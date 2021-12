Zima nie zaskoczyła drogowców, ale niektórych kierowców

Pan redaktor

2021-12-05 18:11:25

nie zna przepisów - w sytuacji gdy pojazd fabrycznie wyposażony jest w światła do jazdy w dzień to gdy są one aktywne nie maja prawa być aktywne inne światła - to że policja nie reaguje na sytuacje gdy inne światła są aktywne to jest inna sprawa bo policja ogólnie raczej lekceważy stan techniczny pojazdów... Światła mijania należy używać zawsze w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - przy aktywnych światłach mijania światła do jazdy w dzień powinny się deaktywować.