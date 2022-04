Niespełna trzy tygodnie do egzaminu. Ukraińcy nie są zainteresowani maturą

Ukraińska młodzież, która przybyła do naszego kraju po 24 lutego 2022 r., ma możliwość przystąpienia do matury. Na deklaracje, czy decydują się na majowe egzaminy, młodzi uchodźcy mieli czas do 31 marca. Jednak z możliwości przystąpienia do sprawdzianu wiedzy, jaką specjalnymi rozporządzeniami dało im Ministerstwo Edukacji i Nauki, skorzystało niewielu Ukraińców.

W całej Polsce taką wolę wyraziło tylko 26 uczniów, którzy dołączyli do ostatnich klas liceów i techników. W naszym regionie tylko jedna osoba zdecydowała się skorzystać z takiej przepustki na studia.

Fala napływu Ukraińców do Polski sprawiła, że w polskich szkołach jest już ponad 174 tysiące uczniów naszych południowo-wschodnich sąsiadów. Choć młodych uciekinierów z ogarniętej wojną Ukrainy może być nawet 700 tysięcy.

- Część dzieci ukraińskich korzysta z nauki zdalnej w swoim kraju, a część nie przystąpiła do polskiego systemu oświaty - mówił na jednej z konferencji prasowych Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. - Chęć przystąpienia do matury zgłosiło 26 uczniów ukraińskich w całej Polsce.

- W

...