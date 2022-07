Nie pomagają skargi i interwencje służb. Piją, brudzą, załatwiają się...

Ciągle libacje, imprezy i załatwianie potrzeb fizjologicznych na klatkach schodowych to, jak twierdzi, codzienność jego i pozostałych mieszkańców, zwłaszcza ludzi starszych, którzy mieszkają tam od wielu lat. Pod blokiem często ustawiają się

Na jednym ze zdjęć, jakie nadesłał pan Błażej, uwieczniony został śpiący na ławce mężczyzna. Zaraz obok - butelka po napoju wyskokowym. To częsty widok tego, co dzieje się pod blokiem przy al. Wyzwolenia.

Na problem szemranego towarzystwa, które - zwłaszcza nocami - urządza sobie libacje w centrum Szczecina, zwrócił uwagę nasz Czytelnik. Sprawa dotyczy sytuacji, jakie dzieją się przed blokiem przy al. Wyzwolenia, naprzeciwko Centrum Handlowego Galaxy. Zarówno niektórzy mieszkańcy bloku, jak i osoby bezdomne regularnie zakłócają spokój i zanieczyszczają okolice. Skargi do Straży Miejskiej czy na policję nie przyniosły jak dotąd oczekiwanych rezultatów. Teraz pan Błażej składa oficjalną skargę na Komendę Miejską Policji, wytykając jej nieudolność i niedopełnienie swoich kompetencji.

Komentarze

@nasze prawo 2022-07-11 22:32:08 Na bulwary ich przenieśc ze śródmiescia tam nikt nie mieszka tylko monopolkę 24h otworzyć

Monopol Roweckiego 2022-07-11 22:25:03 Tak Jerz, mieszkancy wielokrotnie dzwonili na policje po awanturach w nocy, zebrali podpisy aby zlikwidowac sklep. I co? Nic no bo mamy wolnosc prowadzenia dzialalnisci gospodarczej. A wystarczy zadac proste pytanie, kim jest wynajmujacy lokal pod monopolowy? Czyj interes jest zagrozony w przypadku likwidacji sklepu? Wszystko stalo sie od razie jasne...

Nasze prawo 2022-07-11 22:19:14 Płacisz podatki - wymagasz! Każdy ma prawo złożyć skargę na interwencję do PROKURATURY - kamera nasobna prawdę powie...

@Przepis mówi jasno: 2022-07-11 21:58:27 A wiesz ile jest patroli policyjnych na miasto wielkości Szczecina? ZGADNIJ. Zatrzymanie bezdomnego do trybu???? 🤣 A wiesz, z czyjej kieszeni zostanie to opłacone???? Z TWOJEJ. I mojej. Bo przecież bezdomny za to nie zapłaci. Nie zapłaci ani nie odpracuje grzywny. Tak samo jak nie zapłaci właściciel monopolowego, który na tym zarabia. Pieniądze z podatków???? Tylko, że koszty społeczne są znacznie wyższe od przychodów. Tyle w temacie

@@PpP 2022-07-11 21:52:22 Pomyśl zanim coś napiszesz. Nie chodzi o normalnych klientów tylko o "życie kulturalne" które wokół nich rozkwita. A na czym polega problem? Pozwolę sobie przywołać przykład monopolowego, który mieścił się przy Wyzwolenia 7. Chodnik aż się kleił od syfu, który zostawiali po sobie stali bywalcy tego przybytku. Ciągłe bójki, darcie ryjów, szczanie po bramach. Interwencje policji. Sklep do jakiegoś czasu zamknięty. Problem zniknął. Jest spokój

Bulwary 2022-07-11 21:33:33 Widać bulwary jako.miejscówka nie sprawdza się u tych panów. Może za daleko i dlatego busiki mogą podwieżć na Lasztownię. Ważna uwaga dzięki radnym na bulwarach można legalnie spożywać napoje wyskokowe i ulżyć mieszkańcom bloku

halo 112 2022-07-11 21:31:48 czy istnieje jeszcze coś takiego jak IZBA wytrzeźwień?

brawo pan Błażej 2022-07-11 21:28:39 jeden odważny.

Do Ciebie 2022-07-11 21:20:13 ... nie reagujesz - akceptujesz !!!

Przepis mówi jasno: 2022-07-11 21:17:42 Slużby karzą na miejscu mandatem, jak bezdomny to gotówkowym jak nie ma monety to zatrzymanie na tryb do wykroczenia, albo izba wytrzeźwień - i w czym jest problem. Tylko trzeba chcieć ! Nagrywać interwencję...

@PpP 2022-07-11 21:16:43 A co za sztuka, kupić w ciągu dnia alkohol na zapas? Akurat sklepy całodobowe się przydają. Nie każdy mieszkaniec miasta funkcjonuje w godzinach 6-22. Są takie osoby, które z powodów zawodowych są aktywne w nocy. Dobrze jest mieć gdzie kupić wodę czy fajki w środku nocy. Nie każdy klient takich miejsc, przychodzi tylko po alkohol. A ten, jeśli nie będzie dostępny w sklepach, to znów rozkwitną meliny. Alkusy sobie poradzą, w ten czy inny sposób.

@do PpP 2022-07-11 21:15:12 Usłyszeć o swojej biedzie intelektualnej od takiego intelektualisty jak ty to komplement 😉 Kogo i co chcesz opodatkować? Opodatkuj swoją głupotę. Będziemy mieli drugi Dubaj. I na nalewkę dla ciebie wystarczy

Bez załatwiania się 2022-07-11 21:09:21 nie pożyjesz. (!)

Jerz 2022-07-11 21:09:10 To samo dzieje się na ul. Grota Roweckiego obok sklepu nocnego. Obok sklepu jest przystanek "53", klienci nocnego sklepu traktują ten przystanek jak pub. Piją, zanieczyszczają, zaśmiecają, śpią, hałasują całymi nocami, szczególnie w weekendy. Co na to rada osiedla Pogodno?

do PpP 2022-07-11 20:46:25 Jakiś ty biedny intelektualnie ... podziemie alkoholowe zakwitnie , to samo dotyczy narkotyków i prostytucji , a pomyśleć ,że "państwo" mogłoby to opodatkować zamiast ścigać bezowocnie....Szkoda sił i środków , ale co tam z innych podatków PIS to sfinansuje...

stolatstolat... 2022-07-11 20:39:25 Na Odzieżowej vis a vis Żabki ławeczka okupowana jest 24/24... Piwko, flaszeczka i potem siku w krzaki lub za kontenerami na segregowane... Zabrać kontenery z tego miejsca, skrócić krzaki do wysokości pasa i patrole... Patrole nie na pogaduchy z niesortowanymi ale na wywózkę za miasto...