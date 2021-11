Nerki do kontroli! Profilaktyka cały czas ważna

Regularnie się badaj, rzuć palenie, zadbaj o prawidłową wagę - przypominają organizatorzy kampanii edukacyjnej pn. „Nerki do kontroli!". I zwracają uwagę, że epidemia koronawirusa nie pomaga w realizacji tych wskazań. A przecież są one kluczowe w profilaktyce wielu chorób nowotworowych.

Szacuje się, że w 2020 roku w Polsce odnotowano ponad 6 tysięcy nowych zachorowań na raka nerkowokomórkowego. W województwie zachodniopomorskim w roku 2020 z powodu podejrzenia raka nerki wystawiono 165 kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), rok wcześniej wystawiono ich 213. Spadek liczby wystawionych kart DiLO odzwierciedla nie tylko ograniczenie w działalności ośrodków prowadzących diagnostykę i leczenie onkologiczne, ale również całego systemu.

Organizatorzy kampanii edukacyjnej „Nerki do kontroli" zwracają uwagę, że z danych o stanie polskiej onkologii wynika, iż podczas epidemii odwołane zostało co trzecie badanie lub terapia. W 2019 roku w województwie zachodniopomorskim wykonano 35 121 badań tomografii komputerowej jamy brzusznej, podczas gdy w 2020 roku liczba ta spadła do 34

...