Nauka zdalna, praca zdalna, a za ścianą remont!

takie są uroki mieszkania w bloku - jeśli komuś przeszkadza hałas to polecam indywidualne środki ochrony słuchu albo alternatywnie - dom jednorodzinny na dużej działce.

ANDROSZ

2022-02-05 10:59:23

Remontu w lesie nie da rady zrobić. To by ciekawie się zrobiło gdyby ludziom zabronili remontować swoje mieszkania na rzecz udawanej - (niestety trzeba to SOLIDNIE nazwać) - NAUCE,PRACY!