Będą pieniądze na remont kamienicy przy ul. Potulickiej 62? Rodzice alarmują o zagrożeniu

W fatalnym stanie jest elewacja kamienicy, w której mieści się Publiczne Przedszkole nr 3 przy ul. Potulickiej w Szczecinie. Zaniepokojeni rodzice alarmują dyrekcję o zagrożeniu zarówno dla dzieci, jak i przechodniów. Mówią, że dotychczas Urząd Miasta odmawiał sfinansowania remontu budynku, tłumacząc się brakiem pieniędzy. Dyrekcja jednak, jak twierdzi, podjęła już odpowiednie kroki, w tym również rozmowy z prezydentem miasta.

Sytuację nagłośnił jeden z rodziców maluchów uczęszczających do placówki przy ulicy Potulickiej 62. Stan elewacji na zabytkowej kamienicy jest opłakany - przy każdej większej wichurze sypie się tynk i fragmenty cegieł. Widać opadające kawałki tynku. Główne wejście zabezpieczone jest siatką. Kamienica ewidentnie potrzebuje szybkiej rewitalizacji.

- Tynk sypie się tam płatami i nie są to małe kawałeczki - mówi jeden z rodziców. I pyta: - Czy musi dojść do tragedii, żeby ktokolwiek się tym zainteresował? To budynek w centrum miasta, jedno z największych przedszkoli w Szczecinie. Nie wierzę, że miasto nie znalazłoby środków na remont! - twierdzi.

Jak dotąd

...