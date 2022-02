Przebudowa drogi Police-Szczecin zgodnie z planem

Przebudowa drogi Police-Szczecin (przez Przęsocin) idzie zgodnie z planem - poinformował na ostatniej sesji Rady Powiatu w Policach starosta Andrzej Bednarek. Już za kilkanaście dni wykonawca ma położyć nawierzchnię na ostatnim remontowanym odcinku. Kiedy to się stanie, kierowcy będą mogli odpocząć od ruchu wahadłowego w tym miejscu. Prace przeniosą się na pobocze.

To bardzo ważna droga łącząca Police ze Szczecinem. Jej remont objął m.in.: przebudowę konstrukcji jezdni (wraz z kanalizacją deszczową), budowę chodników i ścieżki rowerowej.

- Warunki pogodowe pozwoliły na przygotowanie drugiego, ostatniego pasa (remontowanego odcinka drogi - red.) do tego, żeby lada moment położyć warstwę bitumiczną - mówi starosta. - To spowoduje, że przywrócimy ruch kołowy, a cała inwestycja przeniesie się w pasy boczne, dotyczące ścieżki rowerowej i wszystkiego, co będzie przy tej drodze robione. Na ten moment informacja jest taka, że inwestycja jest niezagrożona czasowo i technicznie, czyli nie ma żadnych niespodzianek.

Układanie nawierzchni (warstwy bitumicznej) na ostatnim remontowanym odcinku powinno się rozpocząć mniej więcej w połowie lutego i może zająć kilka dni.

- Tak będzie, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe i nie wystąpią inne, nieprzewidziane, przeszkody - zastrzega Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach. - Później prowadzone jeszcze będą prace związane m.in. z układaniem nawierzchni na ścieżce rowerowej, chodników, wykonywaniem zjazdów i przepustów. Ruch wahadłowy będzie mógł tam wracać czasowo, jeśli wykonywane (na poboczu) prace będą tego wymagały.

Na koniec na całej jezdni zostanie jeszcze położona warstwa ścieralna. Ale ten etap nie powinien spowodować dużych zakłóceń w ruchu.

Wszystkie prace powinny się zakończyć do 30 kwietnia tego roku. Na razie nie ma opóźnień, choć wcześniej pojawiły się nieplanowane przeszkody - okazało się, że w remontowanej drodze są duże odcinki z podłożem torfowym, trzeba było zmienić technologię - na droższą i trudniejszą (na jednym remontowanym fragmencie na czas robót postawiono ścianki Larssena).

Wartość tej inwestycji wynosi ponad 14,8 mln zł brutto.©℗

Agnieszka Spirydowicz