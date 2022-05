Ul. Celna z blokadami. Od środy zmiany na Łasztowni

abc

2022-05-17 19:25:32

Wykonawca ok. Ale kto projektował tę inwestycję? Ulice miały poprawić dostęp do portu, a na wielu zakrętach ciężarówki mają problem z minięciem się na wzajem. Na łuku bulwaru za strażą pożarną krawężniki już są powywracane. Na ul. Kujota przy przejazdach kolejowych nie ma szans na minięcię się tych aut.Przed przebudową było tu szerzej sic! Powstaje kolejny bubel drogowy i to na bogato.Kostka granitowa ułożona wzdłuż krawężników - ile to kosztuje i po co to robią?Naprawdę nie ma na co wydać kasy?