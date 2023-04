Na majowy weekend Woliński Park zamyka swoje atrakcje

Nie ma szczęścia Woliński Park Narodowy do dyrektorów, których w ciągu minionych dziewięciu lat było już pięcioro. - Co jeden to lepszy - dodają z przekąsem mieszkańcy nadmorskiej Wisełki, którzy od kilku miesięcy „walczą" z dyrektor Wiolettą Nawrocką, która kieruje parkiem od roku.

To właśnie dyr. Nawrocka, która jak sama twierdzi, że „się rozkręca", wpadła na pomysł, by wczasowicze wypoczywający w Wisełce płacili za przejście przez park na plażę - o czym „Kurier" pisał już dwukrotnie. Przypomnę, że pani dyrektor nie dostrzegła (?), iż w ministerialnym zarządzeniu (punkt 5) jest stwierdzenie, że za przejście na plażę przez park opłat się nie pobiera. W październiku ub. roku pojawiły się przed wejściem na trasę, prowadzącą przez park na plażę w Wisełce, tablice informujące, że trzeba płacić. Po protestach mieszkańców plansze zniknęły, ale dopiero po interwencji Ministerstwa Klimatu i Środowiska dyr. Nawrocka zmieniła swoją decyzję - co triumfalnie ogłosiła… burmistrz Wolina Ewa Grzybowska (na terenie tej gminy znajduje się Wisełka). Jako ojców sukcesu wymieniła

