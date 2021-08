Na Łasztownię pieszo albo samochodem. „Szczeciński komunikacyjny absurd”

:)

2021-08-05 19:56:19

Jest jeszcze tramwaj wodny ,niestety kursuje tylko w jednej lokalizacji, jak by to bylo x 5 x 10 to by kazdy korzystał jak w wenecji, ale u nas logistycznie i umysłowo chyba dla urzednikow i zditm zbyt trudne wyzwanie . nie wspominajac o sieciowce czy skm i darmowym transferze , autobus juz dawno powinien byc tylko trzeba wywalic parking, bo autkowcy blokuja dojscie do łasztowni ,to nie sklep tu nie podjedziecie pod drzwi, kupcie sobie jachty biedaki