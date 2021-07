Łasztownia i jej komunikacyjne problemy

- Oferta Łasztowni od wielu lat była rozbudowywana, ale w tym czasie nie pomyślano o dostępności komunikacyjnej - krytykuje radny oraz współprzewodniczący partii Zieloni w Szczecinie Przemysław Słowik. W poprzedni weekend wyspa została zakorkowana przez mieszkańców, którzy próbowali dostać się na miejsce za pomocą samochodów, a wąska ulica Zbożowa stała się trzypasmową arterią.



Maciej Sikorski z partii Zieloni podkreśla, że Łasztownia to miejsce wykluczone komunikacyjnie, a jej sytuacja jest coraz bardziej problematyczna.

- W ostatnich latach ta wyspa stała się jednym z najbardziej popularnych miejsc w Szczecinie. Problemem jest to, jak można się tam dostać. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w odległości dwóch kilometrów od północnej części Łasztowni. Popieramy spacery, ale nie kiedy mieszkańcy są do nich zmuszani. Jeśli to będzie jedyna opcja, to większość wybierze samochód. Wtedy obraz sprzed tygodnia stanie się normą. Na wyspie jest tylko 200 miejsc parkingowych, a chętnych do przybycia jest wiele więcej - krytykuje Maciej Sikorski.

Aktywista Zielonych podkreśla, że to niebezpieczna sytuacja. - Ulica Wendy jest na tyle wąska, że nie ma możliwości utworzenia na niej korytarza życia. Dopiero budujemy Łasztownię. Nie powielajmy błędów, które popełniliśmy przy budowach innych dzielnic. Tutaj możemy przyzwyczaić mieszkańców do dużo lepszych rozwiązań.

Zieloni uważają, że jak najszybciej powinna zostać zamknięta ulica Wendy, na odcinku od Trasy Zamkowej do końca Łasztowni. Zdaniem aktywistów ruch samochodowy "powinien być dopuszczony tylko dla osób, które tam pracują". Drugi pomysł to wprowadzenie komunikacji miejskiej.

- Możemy to zrobić szybko i za pomocą zmian w liniach, które już są i mogą dowieźć mieszkańców na Łasztownię. Mamy linię nr 75, której tabory najczęściej kursują. Wszystkie autobusy kończą swój bieg przy Dworcu Głównym. Nie jest to potrzebne, a co trzeci pojazd mógłby kursować na Łasztownię. Nie będzie to duży koszt, a jedynie zmiana kosmetyczna. Różnica na trasie to około 1,2 kilometrów - proponuje radny Słowik.

Przypomnijmy: magistrat argumentował, że niemożliwy jest dojazd autobusów na Łasztownię, ponieważ nie ma miejsca na bezpieczne zawracanie.

- To nieprawda. Spójrzmy na to co się działo podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Główna impreza miała miejsce w Starej Rzeźni. Miasto na jeden dzień wprowadziło autobus. Jak widać można. Teraz z ronda Energetyków możemy od razu wjechać w ulicę Władysława IV i znaleźć się na Łasztowni. To ogromny teren, a na jego północnym cyplu nie będzie problemu, aby zrobić miejsce do zawracania. Nawet dla tych dłuższych pojazdów, które jeżdżą na linii 75 - podkreśla Przemysław Słowik. - Taka komunikacja powinna być zapewniona każdego dnia.

Kolejny pomysł Zielonych to buspas na ulicy Władysława IV. - To najbardziej wrażliwe miejsce jeśli chodzi o przepustowość. Kiedy usuniemy auta zaparkowane wzdłuż jezdni, to droga zostanie udrożniona - dodaje współprzewodniczący partii Zieloni.

Zdaniem aktywistów należy również wymalować pas dla rowerów na ulicach Zbożowej i Wendy.

- W dłuższej perspektywie możemy wykorzystać ulicę Władysława IV, którą moglibyśmy połączyć z ulicą Zbożową i stworzyć jeden kierunek ruchu. Wówczas uniemożliwimy wjeżdżanie aut na teren Łasztowni i blokowanie tego miejsca - podkreśla Przemysław Słowik.

Tekst i fot. Karolina Nawrocka