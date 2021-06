"Wakacje bez monitora" - biegi i odpoczynek na Łasztowni

Od biegu wzdłuż Odry rozpoczął się pierwszy bulwarowy weekend w ramach akcji "Wakacje bez monitora". Już od samego rana mieszkańcy Szczecina wspólnie ze swoimi pociechami odpoczywają na końcu Łasztowni. Nie brakuje leżaków, małych i wielkich gier, muzyki, lodów oraz szczecińskiej wody do picia.

Skwer wieńczący Łasztownię już od kilku sezonów gości mieszkańców Szczecina w ramach cyklu pn. "Bulwarove". W tym roku pierwsze spotkanie rozpoczęło się w stylu sportowym. „Biegowe Bulwarowe – biegi nad Czystą Odrą w Szczecinie” to zawody dla całej rodziny. W sobotę o godz. 9 wystartowała pierwsza grupa dorosłych, która do pokonania miała pięciokilometrową trasę wiodącą przez bulwary. Godzinę później swoich sił spróbowały dzieci w ramach Biegu Kota Umbriagi. Najmłodsi uczestnicy pierwszego Bulwarove mieli do pokonania dwa dystanse - 60 i 300 metrów. Każdy zawodnik, który przekroczył linię mety, otrzymał pamiątkowy medal.

- Cieszę się, że po raz kolejny mogę wziąć udział w tym biegu. Trasa nie jest wymagająca. Dzisiaj rano pogoda naprawdę nam dopisała, nie było za gorąco i przyjemnie wiało. Przebiegnięcie tych kilku kilometrów naprawdę daje kopa energetycznego na cały dzień - mówi pan Kamil.

Swoją ofertę prezentują m.in. Akademicki Szczecin oraz Uniwersytet Szczeciński. Stacja Akademia Rozwoju dba o to, aby każdy mógł przygotować dla siebie zakładkę do książki. Natomiast aktorzy Teatru Polskiego i Współczesnego prowadzą warsztaty aktorskie w ramach "Słuchowiska na poduchach".

Dla tych, którzy przyszli na Bulwarove aby się zrelaksować, przygotowane zostały koce, leżaki, pufy oraz dobra muzyka. Na końcu Łasztowni stacjonują także food trucki z przekąskami, lodami, lemoniadą i watą cukrową. Ci, którzy przyjdą z własnymi butelkami, mogą napełnić je wodą prosto z urządzeń postawionych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Nie brakuje gier i zabaw, które na co dzień nie są powszechnie dostępne. Czekają wielkoformatowe klasyczne warcaby oraz planszówki angażujące do gry całe rodziny.

Bulwarove zaprasza w sobotę do godz. 18 oraz w niedzielę w godz. 11-18. Partnerem cyklu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, który realizuje program inwestycyjny „Czysta Odra w Szczecinie”.

(KaNa)