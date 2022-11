Na froncie hybrydowej wojny. Polacy nie odpowiadają za śmierć nielegalnych migrantów

Z rusycystą i literaturoznawcą, doktorem Maciejem PIECZYŃSKIM z Uniwersytetu Szczecińskiego, rozmawia Alan SASINOWSKI

- Budujemy mur na granicy z obwodem kaliningradzkim. Ma to sens?

- Generalnie budowa muru ma sens jako zabezpieczenie przed ewentualnym atakiem hybrydowym w formie sztucznie wywołanego kryzysu migracyjnego. Jeśli agresor używa jako broni napływu cudzoziemców, którzy we współpracy ze służbami, ale jednak na własnych nogach, przedzierają się przez granicę, to najskuteczniejszą obroną jest budowa nowoczesnej, fizycznej zapory. Wówczas związane z tym koszty warto ponieść. Dobrze pokazał to przykład kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Na jego niemal całkowite wygaszenie wpłynęło wiele czynników, wśród których jednym z ważniejszych była już sama zapowiedź budowy muru. Nie ma sensu wysyłać migrantów na granicę, która jest szczelna.

- To, co się stało się na granicy polsko-białoruskiej, powtórzy się na granicy z obwodem kaliningradzkim?

- Nie mamy pewności co do planów Rosji. Wiadomo jedynie, że lotnisko „Chrabrowo" w obwodzie kaliningradzkim

