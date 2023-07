Miliony na oświatowe remonty

Ponad milion dwieście tysięcy złotych szczeciński Wydział Oświaty wyda na modernizację placówek oświatowych. To bieżące remonty, prowadzone głównie po to, by zwiększony w nowym roku szkolnym rocznik ósmoklasistów miał komfortowe miejsca do nauki w liceach. Jednak to nie wszystko, bo w okresie wakacyjnym w wielu szkołach i przedszkolach prowadzone są już zaplanowane prace remontowe czy konserwacyjne.

W szkołach ponadpodstawowych zaplanowano kwotę 725 566 złotych. Placówki ponadpodstawowe przyjmą w nadchodzącym roku szkolnym niemal podwójny rocznik uczniów - absolwentów VIII klas podstawówek. Dofinansowanie przeznaczono głównie na adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne i sanitariaty, remonty łazienek, pracowni i klas, modernizację elewacji, naprawę dachów. Sale lekcyjne zyskają nowe wyposażenie: ławki, krzesła i sprzęt. Szkoły czeka montaż drzwi wejściowych do budynku, konserwacja i naprawa boisk, zakup i montaż sprzętu sportowego na boiskach szkolnych, a także okresowe konserwacje i prace serwisowe na basenach.

- Takie prace realizowane będą w następujących placówkach: w I, IV,

...