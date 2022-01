Miliony na inwestycje i szpital

Prawie 29 mln zł przeznaczyli barlineccy radni na inwestycje w 2022 roku. Taka kwota zapisana jest w budżecie na bieżący rok. Większością głosów rajcy wyrazili na to zgodę.

Ustalenie budżetu gminy na 2022 rok było jednym z tematów sesji barlineckiej Rady Miejskiej. W projekcie uchwały zapisano dochód gminy na 2022 rok w kwocie około 96 mln zł. Wydatki ustalono na poziomie ok. 120 mln zł. Deficyt to kwota ponad 24 mln zł. Zostanie on pokryty m.in. emisją obligacji. Jak napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały, jej celem nadrzędnym jest dalszy rozwój gminy.

Zmiany wprowadzane w prawie, nowe przepisy przewidujące świadczenia, których płatnikiem jest gmina, powodują niestabilność i zwiększenie obciążeń finansowych samorządu. Bardzo mocno wzrastają wydatki w oświacie, których nie rekompensuje subwencja oświatowa. Zmiany w podatku dochodowym to zmniejszenie wpływów dla gminy. Priorytetem w dziedzinie inwestycji będą te, na które już pozyskano środki unijne. Realizacja kolejnych uzależniona będzie od uzyskania wsparcia ze środków unijnych bądź krajowych dotacji celowych, a w znacznej

...