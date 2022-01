Wyższe opłaty za śmieci

Na ostatniej w 2021 roku sesji barlineckiej Rady Miejskiej, radni zajęli się m.in. opłatami za wywóz odpadów. Ceny poszły w górę, co nie wszystkim rajcom się podobało.

W uzasadnieniu do tej uchwały napisano m.in., że konieczność ustalenia nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z rosnących kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów oraz zmian wprowadzonych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na koszty opłat składa się m.in. utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna tego systemu, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W krótkiej dyskusji nad tym tematem, radny Michał Anosiewicz zwrócił uwagę na pismo, jakie w sprawie nowych cen stawek za wywóz odpadów wystosowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast”. Czytamy w nim m.in. „Zauważamy, że w przygotowanych materiałach do ww. uchwały, brak jest podstawowych wyliczeń o rzeczywistych kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na podstawie których skalkulowano nową podwyższoną stawkę… Kolejną kwestią budzącą nasze uwagi jest zbyt mała częstotliwość odbioru odpadów gabarytowych z terenu posesji. Uważamy, że obecna częstotliwość, dwa razy w roku, powinna być zwiększona do dwóch razy w miesiącu… Sugerujemy również, aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmowała mycie pojemników do odbioru odpadów komunalnych, przez podmiot je odbierający… Wobec powyższych argumentów jednoznacznie wnosimy sprzeciw wobec zaproponowanych podwyżek i wnioskujemy o przesłanie szczegółowych kalkulacji w powyższej sprawie”.

Radny M. Antosiewicz pytał także o uszczelnienia systemu ściągalności opłat za wywóz odpadów: – Na jakim poziomie się ona kształtuje?

Przewodniczący RM Mariusz Maciejewski, zarazem kierownik Zakładu Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., wyjaśnił, że ściągalność w gminie Barlinek oscyluje na poziomie około 94 procent. Dlatego, według niego, pracownikom magistratu, którzy zajmują się tym tematem, powinien burmistrz dać nagrody. Takich pracowników powinno się gloryfikować. Bo gdyby nie oni, podwyżki opłat byłyby większe. W trakcie głosowania radni większością głosów zgodzili się na podwyżki opłat za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty wzrosły z 21 zł na 25 zł za jedną osobę w rodzinie. Nowe wyższe stawki wejdą w życie od 1 lutego br. ©℗

Jacek SŁOMKA