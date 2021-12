Trzy miesiące nadziei. Domowi Dziennej Opieki Medycznej w Barlinku grozi likwidacja

Po czterech latach działalności Domowi Dziennej Opieki Medycznej, działającemu przy Szpitalu Barlinek sp. z o.o., grozi likwidacja. Powód jest tylko jeden. Pieniądze.

W czasie, kiedy DDOM powstawał, był to projekt finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Przeznaczono go dla 15 osób. Po dwóch latach finansowanie przejęła gmina, która jest właścicielem szpitala. Placówka przeznaczona jest dla osób powyżej 65. roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pensjonariusze przebywają w nim od godziny 7 do 15 od poniedziałku do piątku. W tym czasie są pod opieką zespołu terapeutycznego, który dla każdego pacjenta opracowuje indywidualny plan terapii. Dzięki temu mają oni okazję poprawy ogólnego stanu zdrowia, podnoszenia sprawności ruchowej, łagodzenia bólu, poprawy stanu psychicznego.

Dzięki pobytowi w DDOM osoby z niego korzystające i wymagające terapii neurologopedycznej leczą m.in. objawy spowodowane chorobami lub uszkodzeniami neurologicznymi mięśni, aparatu mowy oraz dysfagii (zaburzenia połykania),

...