Zielone światło dla obwodnicy Gryfina. Wkrótce ruszą prace budowlane

.

2022-08-19 22:11:40

Nie ma czegos takiego jak rzadowy program czy ministerialny czy marszałkowski itd. to jest z KASY PODATNIKÓW PRACUJĄCYCH INWESTYCJA ZA KTÓRA ODPOWIADA PANSTWO POLSKIE, NIE WAZNE JAK TO NAZWAC, ROWNIE DOBRZE TO MOZE BYC PROGRAM MUZYCZNY,TELEWIZYJNY LUB JAKIKOLWIEK INNY ,PO TO SIE PLACI PODATKI ZEBY COS BUDOWAC ,INWESTOWA.CZY WIZYTA NA NFZ U LEKARZA RODZINNEGO TO RZĄDOWY PROGRAM WIZYT U LEKARZY NA ROK 2022 ?