Między bezpieczeństwem energetycznym a turystyką

Świnoujscy radni jednogłośnie zaakceptowali projekt porozumienia pomiędzy miastem a spółką Gaz-System w sprawie budowy nowej drogi do Fortu Gerharda i latarni morskiej. I chociaż planowana inwestycja gwarantuje dostęp do zabytków, to podczas dyskusji pojawiło się sporo krytycznych uwag odnośnie do wszystkiego tego, co stało się na prawobrzeżu miasta w ostatnich latach i co czeka to miejsce w przyszłości.

Rozbudowa portu, a obecnie przede wszystkim terminalu LNG, odbywa się na prawobrzeżu Świnoujścia w sąsiedztwie prawobrzeżnej plaży, zabytkowego falochronu oraz wielkich atrakcji turystycznych regionu - Fortu Gerharda oraz latarni morskiej. Współpraca między samorządem i branżą turystyczną ze Świnoujścia pomiędzy gazowymi spółkami odpowiedzialnymi za budowę, a później eksploatację terminalu LNG ma już kilkunastoletnią historię i dzisiaj można byłoby napisać na ten temat książkę. Od chwili, gdy plany budowy gazoportu na wyspie Wolin ujrzały światło dzienne, przedstawiciele gazowych spółek oraz władze portu przekonywały, że przemysł i turystyka mogą rozwijać się obok

...