Świnoujska letnia oferta kulturalna co roku skierowana jest do mieszkańców miasta i turystów z Polski i zagranicy odwiedzających wyspy w sezonie. Podstawą tworzenia oferty programowej na wakacje jest różnorodność kulturowa, dbałość o wzbogacanie oferty kulturalnej regionu oraz edukacja kulturalna młodego pokolenia.

W 2021 roku miasto Świnoujście zostało wyróżnione przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego tytułem Portu Kultury Pomorza Zachodniego i w kolejnym roku udowadnia, że w tej dziedzinie ma wiele do zaoferowania.

Na potrzeby organizacji letnich wydarzeń zostały przygotowane miejsca w plenerze oraz obiekty kulturalne atrakcyjnie rozlokowane na terenie całego miasta: w Dzielnicy Nadmorskiej, w Parku Zdrojowym oraz na Osiedlach Warszów, Przytór i Karsibór.

Zgodnie z tradycją czerwcowy początek sezonu koncertowego odbył się na świeżym powietrzu, a Świnoujskie Lato Kultury zainicjowały Dni Morza 2022. W Marinie Basenu Północnego zagrała Sarsa, Tribbs i LemOn. Podczas trzech dni świętowania, miały miejsce różnorodne wydarzenia kulturalne, nie zabrakło także animacji, pokazów i koncertów dla dzieci. Muszla Koncertowa rozbrzmiewała szantowym graniem, a przed liczną publicznością wystąpiła Orkiestra Wojskowa. W Amfiteatrze Fundacja „Ocelot” zaprezentowała podniebny spektakl pt. „Tarzan”. Inaugurację otwarcia sezonu uświetnił pokaz sztucznych ogni.

O tym, że kalendarz imprez w Świnoujściu jest niezwykle interesujący niech świadczy fakt, że na kolejną propozycję kulturalną miasta zabrakło wejściówek jeszcze przed dniem premiery. Na scenie świnoujskiego Amfiteatru im. Marka Grechuty wystąpili soliści i orkiestra szczecińskiej Opery na Zamku, pod batutą maestro Vladimira Kiradijeva. Widzowie zostali zabrani w podróż do niezwykłego świata muzyki: od najsłynniejszych musicali, przez niezapomniane przeboje operetkowe, prosto na muzyczne spotkanie z Małgorzatą Walewską. Ten letni wieczór, radosny i odprężający na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Kolejnym cyklicznym wydarzeniem, bez którego trudno wyobrazić sobie lato na wyspach, jest Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Świnoujskie Wieczory Organowe. Już po raz dwudziesty trzeci muzyka Bacha, Haendla, a także Ennio Moricone czy Michała Lorenca przyciągnęła do Świnoujścia koneserów z różnych zakątków Europy. W sanktuarium pw. Chrystusa Króla wystąpili muzycy i soliści z całego świata (m.in. z Polski, Republiki Federalnej Niemiec, USA, Kostaryki), oferując słuchaczom niepowtarzalną muzyczną ucztę.

Lato to jednak przede wszystkim czas odpoczynku, relaksu i beztroski. Na czas urlopu w nadmorskiej miejscowości idealnie skomponowana została idea Wakacyjnego Miasta Kobiet. Przestrzeń stworzona dla kobiet i z myślą o kobietach – to główna idea imprezy, która już od kilku sezonów, z początkiem lipca, gości w Świnoujściu.

Bogata oferta spotkań, wykładów, warsztatów oraz przedstawień i recitali, a także spotkań autorskich i rozmów z ciekawymi osobami, daje kobietom niepowtarzalną okazję, aby wakacyjny wypoczynek i relaks połączyć z poszerzaniem wiedzy i rozwojem osobistym. Atrakcją festiwalu są spotkania autorskie z pisarzami, w trakcie których uczestniczki imprezy mogą poznać autorów bestsellerów i posłuchać o kulisach powstawania ich książek.

W dzień Wakacyjne Miasto Kobiet to strefa dostępna tylko dla pań. Natomiast wieczorem na koncerty i spektakle zapraszani są również panowie.

Trudno wyobrazić sobie Świnoujskie Lato Kultury bez imprez związanych z kulturą żeglarską. W tym roku, wyjątkowo już w lipcu, odbyła się największa impreza żeglarska na wyspach – 12. Sail Świnoujście. Nieodłącznym elementem tego wydarzenia jest od lat szantowa scena na Wybrzeżu Władysława IV. To właśnie na niej gościliśmy artystów przybywających na Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak. W tym roku impreza odbyła się po raz trzydziesty siódmy. Pierwszy raz festiwal miał za to patrona – Jerzego Porębskiego.

W lipcowy weekend MDK zaprosił na koncert „Dziękuję ci Wielka Wodo”, podczas którego w hołdzie legendarnemu muzykowi wystąpili artyści, którzy przez niemal pół wieku śpiewali i nagrywali razem z Jerzym Porębskim.

Świnoujska oferta wydarzeń kulturalnych na sezon letni 2022 nie byłaby pełna, gdyby pominąć kolejny punkt z kalendarza wydarzeń. W karsiborskiej filii Miejskiego Domu Kultury, pod koniec lipca odbyła się „Countrowa niedziela”. Impreza miała charakter małego afterparty, po trwającym w tym samym czasie Western Pikniku w Sułominie. Na scenie wystąpili muzycy z nurtu muzyki country (Babsztyl) i bluegrass (słowacki Arvagrass). Częścią imprezy była poprowadzona przez instruktorów nauka tańca liniowego, poprzedzona pokazem tańców wzorowanych na tradycjach Dzikiego Zachodu.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych przez publiczność, letnich wydarzeń kulturalnych jest zdecydowanie Markowy Festiwal. Idea Markowego Festiwalu to analogia charakteru miejsca, w którym się odbywa. Świnoujście to wyjątkowe miejsce – europejskiej klasy bałtycki kurort, słusznie kojarzony z tym, co najlepsze i najpiękniejsze, czyli markowe. To nie tylko najszersza bałtycka plaża – od 17 lat nieprzerwanie wyróżniona prestiżową Błękitną Flagą, unikalne walory przyrodnicze i wysokiej klasy architektura, ale przede wszystkim niepowtarzalna atmosfera. Markowy Festiwal emanuje zatem czarem i siłą sztuki o możliwie najwyższej próbie wrażliwości, piękna i mądrości. Na wyspiarskich legendarnych scenach Amfiteatru im. Marka Grechuty i Muszli Koncertowej przy Promenadzie pojawili się sławni artyści o imponującym dorobku.

Dopisała również festiwalowa publiczność, która licznie wypełniła amfiteatralną widownię, zwłaszcza podczas weekendowych koncertów. Nie przeszkadzał jej nawet deszcz, który obficie spadł podczas koncertu Duet Fortepianów Dwóch.

Nowym miejscem spotkań kulturalnych stała się w tym sezonie Altana Koncertowa w Parku Zdrojowym. Oddana do użytku w ubiegłym roku scena, idealnie nadaje się na kameralne jazzowe koncerty. Publiczność bardzo szybko doceniła nowe miejsce na muzycznej mapie Świnoujścia. Mimo że przygotowanych jest nieco ponad 100 miejsc siedzących, widownia zawsze powiększa się o parkowe ławki, leżaki i koce, rozkładane na pobliskiej polanie. Wśród zaproszonych gości swoja twórczość zaprezentowali lokalni artyści m.in. Andrzej Wiśniewski i Marina Nikoriuk, ale pojawiły się też uznane nazwiska, pokroju Sylwestra Ostrowskiego, Tomasza Kudyka czy Macieja Fortuny.

Letnie propozycje nie mogą się obyć bez koncertów w Muszli Koncertowej. Ten niemal stuletni obiekt jest stałym elementem plenerowego sezonu. Od maja do września, przez najbardziej otwartą scenę przewinęło się kilkudziesięciu artystów, grających najprzeróżniejszą muzykę. Był blues dzięki grupie Wes Gałczyński & Power Train oraz naszym lokalnym muzykom z Odskoczni. Tradycyjnie też graliśmy dużo jazzu (The Newbone), a nawet soulu (Dorrey Lin Lylles) i muzyki tanecznej.

Choć tegoroczne wakacje zbliżają się powoli do końca, to kulturalne Świnoujście jeszcze się nie zatrzymuje. Rozpoczął się właśnie Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej „FAMA” - kultowy, łączący pokolenia festiwal, na który przyjeżdżają zarówno osoby pamiętające najstarsze jego edycje, jak i ich dzieci i wnuki. Choć FAMA ma już ponad pół wieku to nadal jej hasłem przewodnim pozostaje „młodość”.

Interdyscyplinarny charakter wydarzenia sprawia, że tworzy ono przestrzeń dla artystów rozmaitych sztuk, sprzyja wymianie doświadczeń i wzajemnym inspiracjom. Tylko w ciągu ostatnich dziesięciu lat na warsztatach i w konkursach festiwalowych brali udział np. Ralph Kaminski, Clock Machine, Tomasz Habowski, Elżbieta Łapczyńska, czy Swiernalis.

Rokrocznie program tworzy kilkadziesiąt wydarzeń przygotowanych przez kilkuset młodych twórców, którzy oprócz własnego dorobku pracują przy projektach premierowych powołanych do życia specjalnie na FAMĘ.