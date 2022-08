Rośnie import skroplonego gazu. Więcej ładunków LNG niż przez cały 2021 rok

Do Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu dotarła w minionym tygodniu 36. w tym roku dostawa skroplonego gazu ziemnego, zamówiona przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Oznacza to, że w ciągu ośmiu miesięcy br. PGNiG sprowadziło do Świnoujścia więcej ładunków LNG niż przez cały ubiegły rok.

W poniedziałek 22 sierpnia metanowiec „Asklipios" z ładunkiem 60 tysięcy ton skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych zacumował w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Łączna ilość dostarczonego paliwa wyniosła ok. 80 mln m sześc. gazu po regazyfikacji. To 184. dostawa do świnoujskiego terminalu w ogóle i 36. w 2022 roku. W całym ubiegłym roku PGNiG odebrało w Świnoujściu 35 ładunków LNG.

- W związku z kryzysem na europejskim rynku gazu PGNiG konsekwentnie zwiększa import skroplonego gazu ziemnego - podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG SA. -

...