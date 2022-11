Miasto sprzyja otyłości dzieci? W Szczecinie co piąte z nadwagą, poza miastem – co siódme

W powiecie polickim mniej więcej co siódme dziecko w wieku 8-9 lat ma nadwagę lub jest otyłe. W Szczecinie problem ten dotyczy co piątego. Specjaliści zbadali to w programach przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród ośmiolatków. Realizują je od sześciu lat w Szczecinie i od tego roku w gminach powiatu polickiego. Nigdzie nie jest dobrze. Ale w dużym mieście gorzej niż na jego obrzeżach.

Problem nadmiernej masy ciała i wiążącej się z nią obniżonej wydolności fizycznej zdiagnozowano i w stolicy województwa, i w przyległych do niego gminach. Jednak wstępne wyniki tych badań wskazują, że w dużym mieście jest on bardziej nasilony. Dlaczego? Na to pytanie spróbują teraz odpowiedzieć realizatorzy programu.

W powiecie polickim do programu zakwalifikowano 315 dzieci w wieku 8-9 lat - to uczniowie z tej grupy wiekowej w szkołach i gminach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie. Poinformowano o nim rodziców i poproszono o pisemne wyrażenie zgody na udział dzieci.

- Mieliśmy bardzo duży odzew, bo aż 224 dzieci przystąpiło do tej pierwszej części przesiewowej - mówi dr hab. n. med.

