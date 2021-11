Miasto inwestuje w SKM

Wybrano wykonawcę, który zajmie się budową miejskiej części przystanku SKM Zdunowo. Za realizację odpowiadać będzie firma MUSING BUD sp. z o.o. sp. Jawna. Koszt prac zgodnie ze złożoną ofertą ma wynieść 3 011 168,24 zł brutto.

Przystanek kolejowy położony jest przy ulicy prof. Żuka pomiędzy ulicami Gościniec i Przytorze. Po ulicach: prof. Żuka, Sokołowskiego i Przytorze kursują linie autobusowe. Obecnie odległość od przystanków na ulicy prof. Żuka wynosi ok. 50 m i 70 w zależności od kierunku. Odległość od przystanku na ul. Sokołowskiego wynosi ok. 60 m, a odległość od przystanku na ul. Przytorze wynosi ok. 130 m.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie infrastruktury przystanku Szczecin Zdunowo i budowę ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą techniczną - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Prace przeprowadzone będą w ramach zadania

...