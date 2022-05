Matecki domaga się usunięcia komunistycznych tablic

Z przestrzeni Szczecina powinny zniknąć nie tylko posowieckie pomniki, ale i tablice odwołujące się do bezprawnie narzuconego Polsce reżimu - uważa radny Dariusz Matecki, szef Solidarnej Polski w Szczecinie. O ich usunięcie zaapelował do prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. To kolejna odsłona szczecińskiej dyskusji o historii miasta toczonej w kontekście napaści Rosji na Ukrainę.

- Na szczecińskich budynkach znajdują się tablice pamięci organizacji komunistycznych, które po 1945 roku kolaborowały z sowieckim okupantem. Organizacje te odpowiedzialne są za zbrodnie na polskim podziemiu niepodległościowym - alarmuje Matecki. - Upamiętnienia te wpisane są w rejestr „Pomniki i tablice w Szczecinie" znajdujący się na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Uwagę polityka zwróciły trzy upamiętnienia. Pierwsze to płyta z białego marmuru wisząca na elewacji w alei Wojska Polskiego 69. Możemy na niej przeczytać: „W tym budynku mieścił się pierwszy//Zarząd Wojewódzki i Zarząd Miejski//Związku Walki Młodych//a następnie pierwszy Zarząd Miejski//Związku Młodzieży Polskiej//W XXV/XX rocznicę

