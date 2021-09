Mandaty za brak maseczek. Kontrole w tramwajach i sklepach

Ale to nie tylko komunikacja miejska… wszędzie cześć osób nie stosuje się do zasad sanitarnych. Cóż będzie selekcja naturalna ale będą niestety tez ofiary niewinne, będzie zastój służby zdrowia bo ma ona, jak w każdym kraju, ograniczoną wydajność. Dbajcie o siebie i o innnych.

Może by tak wzięli się do jakiejś roboty

takie państwo

2021-09-29 18:59:15

..ludzie zapomnieli...? A służby co robiły w tym czasie? Też skleroza? No nie.. nikomu nie zależy na tym aby COViD się skończył. A na pewno tym co rządzą. Mają świetny pretekst do swych niecnych celów.