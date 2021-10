Powstała Centralna Sterylizatornia w szpitalu przy Unii Lubelskiej. To nowe serce placówki

Nową Centralną Sterylizatornię ma szpital przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Powstała za 12,5 miliona złotych, w nowym budynku. Bez niej funkcjonowanie szpitala byłoby niemożliwe. Dotychczasowe pomieszczenia sterylizatorni stały się za ciasne i mało wydajne. Potrzebne były nowe. Teraz szpital ma największy taki obiekt w województwie. Uroczyście otwarto go w poniedziałek.

Epidemia koronawirusa jeszcze dobitniej pokazała, jak ważna w zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarnych jest sterylizatornia. Odpowiednie jej zorganizowanie (pod względem m.in. architektoniczno-budowlanym, sprzętowym, użytkowym) pomaga przede wszystkim zapobiegać zakażeniom szpitalnym.

Nowa sterylizatornia w osobnym budynku

– To szpital o charakterze zabiegowym – mówił dr Konrad Jarosz, dyrektor szpitala. – Nie mógłby się dalej rozwijać, gdyby nie dostał nowego serca. I to jest to nowe serce, z którego jesteśmy bardzo dumni.

Dyrektor zwracał uwagę, że nowa sterylizatornia jest w osobnym budynku, co nieczęsto się zdarza. I jest to budynek w pełni nowoczesny i funkcjonalny.

– Zapewnia cały ciąg technologiczny tego bardzo ważnego i trudnego procesu, jakim jest przygotowanie sprzętu do tego, aby mógł służyć pacjentom na bloku operacyjnym – podkreślał. – Dzięki tej inwestycji możemy śmiało patrzeć w przyszłość. Szpital może się rozwijać, może zwiększyć swój potencjał, ale przede wszystkim może to robić w sposób bezpieczny, odpowiedzialny, zaplanowany. Bo to nie tylko budynek, nie tylko sprzęt nowoczesny, sterylizatory, ale to też cały obieg – z pełną automatyzacją, z pełną informatyzacją i wymianą informacji pomiędzy poszczególnymi elementami szpitala

Dwie strefy sterylizacji

Każda ze stref ma nowoczesne wyposażenie. W tzw. strefie brudnej znajdują się m.in.: myjnia ultradźwiękowa, stoły robocze, stanowiska do ręcznej obróbki endoskopów giętkich – wspomagane przez automatyczne urządzenie do testu szczelności i mycia kanałów, przelotowe myjnie-dezynfektory z automatycznym załadunkiem i rozładunkiem wózków wsadowych. Wózki transportowe, pojemniki transportowe i sterylizacyjne są myte, dezynfekowane i suszone w dużej myjni-dezynfektorze. W „strefie czystej” znajduje się suszarka do narzędzi i wyposażenia aparatów anestezjologicznych oraz szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich w jałowym środowisku.

Pomiędzy strefą czystą i sterylną są zainstalowane przelotowe sterylizatory parowe z własnymi elektrycznymi wytwornicami pary. W wydzielonych pomieszczeniach umieszczono sterylizatory na tlenek etylenu i sterylizator na nadtlenek wodoru z plazmą – służą do sterylizacji wyrobów nieodpornych na wysoką temperaturę. Pomieszczenia, w których jest zainstalowany sterylizator na tlenek etylenu, są monitorowane detektorem gazu.

