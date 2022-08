Nowa droga do latarni i fortu w Świnoujściu

Półtora roku trwały negocjacje pomiędzy władzami Świnoujścia a spółką Gaz-System w sprawie nowego przebiegu ul. Ku Morzu, którą mieszkańcy i turyści mogą dojechać m.in. do latarni morskiej oraz Fortu Gerharda na wyspie Wolin. Nareszcie osiągnięto porozumienie. Spółka na swój koszt wybuduje drogę dojazdową do wspomnianych atrakcji.

O sprawie na łamach „Kuriera” pisaliśmy kilkakrotnie. Chodzi o drogę, która znajduje się obok terminala LNG. Możemy nią dojechać m.in. do latarni morskiej, Fortu Gerharda, a także falochronu centralnego, czyli wielkich atrakcji turystycznych nie tylko Świnoujścia, ale i całego regionu. Tajemnicą poliszynela jest, że rozmowy między władzami gazowej spółki a samorządowcami przebiegały w nerwowej atmosferze. Kwestią sporną była m.in. lokalizacja parkingu. Spółka Gaz-System stała na stanowisku, że po wybudowaniu trzeciego zbiornika, a przede wszystkim prowadzącej do niego nowej estakady gazowej, dotychczasowy przebieg ul. Ku Morzu i rozbudowa terminala będą kolidowały ze sobą pod względem bezpieczeństwa. Stąd pojawiła się konieczność zmiany przebiegu ulicy Ku Morzu oraz wspomnianej lokalizacji parkingu. Przedstawicielom Gaz-Systemu chodziło o to, żeby droga nie przebiegała pod estakadą gazową i oddalony od niej był również parking.

Zgodnie z zapisami wynegocjowanego porozumienia, spółka Gaz-System wybuduje na własny koszt ul. Ku Morzu w nowym przebiegu o długości ok. 1,9 km. Będzie on poprowadzony (patrząc od ulicy Barlickiego) pomiędzy terminalem a portem, równolegle do obecnego. Oprócz tego spółka partycypować będzie w budowie drugiego odcinka ul. Ku Morzu, który prowadził będzie od bramy portu do latarni morskiej oraz Fortu Gerharda, a także planowanego w tym rejonie parkingu z miejscami dla ponad 90 samochodów oraz 7 autokarów. W gestii spółki leży wykonanie dokumentacji projektowej drugiego odcinka ulicy Ku Morzu oraz parkingu. Porozumienie zawiera również zapisy dotyczące zamiany gruntów na potrzeby budowy nowego przebiegu drogi oraz rozbudowy terminala LNG, a także przejęcie gruntu od Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na cele budowy parkingu. Koszty wynikające z pozyskania gruntu pod parking od ZMPSiŚ poniesie spółka Gaz-System.

Gaz-System jest w posiadaniu oferty wykonawcy na budowę nowego przebiegu ulicy Ku Morzu w kwocie ponad 23 milionów złotych. Według harmonogramu, zakończenie budowy drogi zaplanowano na koniec 2023 roku. Z treścią porozumienia zapoznali się już radni z Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta i wyrazili poparcie dla jego podpisania. Porozumienie będzie jeszcze opiniowane przez całą Radę Miasta podczas – czwartkowej (25 sierpnia) – sesji. ©℗

Tekst i fot. BaT

