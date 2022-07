Kto będzie mógł zwalniać uczniów z lekcji WF-u? Lekarze oczekują przeprosin

Co za problem pójść prywatnie do specjalisty i wyłożyć problem bez ściemy? Na 99 proc. dostajesz zwolnienie na semestr i masz spokój od wykonywania fikołków na czas.

Do "wrażliwych"

2022-07-20 23:19:52

Nie zauważyłem żeby min Bortniczuk obraził lekarzy. To że chce on ograniczyć unikanie przez młodzież lekcji WF jest w pełni uzasadnione. Wielokrotnie - za to spotykałem się z arogancją personelu medycznego (nigdy podczas wizyt prywatnych) i z tego powodu nie słyszałem przeprosin ze strony jakiejkolwiek izby lekarskiej.